Два автомобиля на скорости столкнулись в центре Петрозаводска

На пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в столице Карелии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Сегодня, 23 декабря, в 20:46 на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в Петрозаводске столкнулись два легковых автомобиля. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Судя по записи, водитель одного из транспортных средств не стал останавливаться на красный сигнал светофора и, продолжив движение, врезался в машину, поворачивавшую в сторону Гоголевского моста.

В настоящее время информация о последствиях аварии неизвестна.

Ранее мы писали, что на Первомайском проспекте в Петрозаводске 20-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир.