С миру по нитке: как карельские тайбоксеры Грецию покоряли
23 декабря, 20:02 Статьи
Тротуар или жизнь? Жительница Петрозаводска пошла до суда — и выиграла
23 декабря, 11:00 Статьи
«Мы не ждем никаких пандемий»: главный эпидемиолог Карелии рассказала о распространении гриппа в республике
22 декабря, 19:30 Статьи
В Карелии наступит последняя в 2025 году оттепель

00:14

Два автомобиля на скорости столкнулись в центре Петрозаводска

23:35

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Испугавшуюся взрыва петард собаку ищут в петрозаводском лесу

21:21

Карельские тайбоксеры рассказали, что им пришлось пройти, чтобы выиграть Первенство Европы

20:06

«Детское шампанское» могут запретить в России

19:32

В Минприроды Карелии объявили результаты конкурса детских рисунков «Елочка, живи!»

19:02

Студентка ПетрГУ из Индии стала «Лучшим иностранным студентом» на всероссийском конкурсе

18:31

В Карелии на рыбалке вместо рыбы встретился тюлень

18:02

В Центре спасения медвежат-сирот поделились видео выпуска первой подопечной

17:44

Регионам разрешили использовать старые мусорные свалки еще два года

17:27

Предприниматель в Карелии продавала саженцы без документов

17:21

Снег и до -10°С обещают в Карелии 24 декабря

17:01

Ещё одну расселённую «двухэтажку» сносят в Петрозаводске

16:48

Рабочий получил открытую черепно-мозговую травму на производстве в Приладожье

16:24

Стоимость техосмотра вырастет в Карелии

16:13

Двухэтажный дом загорелся в центре Петрозаводска

15:50

Расскажи, Снегурочка: маленькие жители Карелии могут позвонить на горячую линию Деда Мороза и его помощников

15:47

Табло с расписанием общественного транспорта установят в центре Петрозаводска

15:40

В парке Аурайоки в Приладожье смонтировали смотровую площадку

15:29

Мошенники выманили у жителей Карелии более 1,5 млн рублей

15:11

Артур Парфенчиков обозначил ключевые направления работы регионального правительства по итогам прямой линии Президента России

15:05

Особый противопожарный режим установят в Карелии на новогодние праздники

14:58

Финляндия ужесточает правила для получения постоянного вида на жительство

14:41

РУСАЛ установит в Надвоицах два детских городка и отремонтирует спортивные площадки

14:30

В Кемском районе Карелии грузовой поезд сбил лося

14:21

Стали известны цены на новогодние ели в Петрозаводске

13:55

20-летний водитель разбил авто при ударе об столб в Петрозаводске

13:41

Квартиру в новостройке Петрозаводска можно успеть купить в ипотеку под 6%

13:37

Петрозаводский суд отказал Красулину-младшему в отсрочке многомиллионного штрафа

13:29

В Карелии с начала года в ДТП пострадали 33 ребенка

13:16

Мужчина задушил молодую девушку во время интимной связи в Петрозаводске

13:01

В России назначили первый штраф за склонение к аборту

12:49

Минтранс Карелии сообщил о плохой связи в семи отдалённых населённых пунктах республики

12:32

В карельской глубинке сервис «наличные на кассе» начал заменять банкоматы

12:15

В Карелии создали комикс-путеводитель по геологическим достопримечательностям

12:02

Жительница Петрозаводска обратилась в суд, чтобы сделать движение по своей улице безопасным

11:48

Социальный дом в карельском поселке обеспечили дровами на зиму

11:32

В Карелии пожарные спасли застрявшего под автомобилем кота

11:14

Еще одно ДТП с участием лесовоза произошло в Карелии

11:02

Открыто раннее бронирование квартир в новом жилом доме комфорт-класса «ПаркЛайн» в центре Петрозаводска

10:52

Минимущества Карелии выдало земельный участок для сенокошения, в 25 раз превышающий норму

10:44

Опубликована программа новогодних гуляний на площади Кирова в Петрозаводске

10:31

Суд обязал исправить неверную категорию в ПТС на мотоцикл по иску покупателя

10:10

Финны винят Россию в увеличении смертности северных оленей

09:44

Умер актер из фильма «Брат» и сериала «Бандитский Петербург» Владимир Ермилов

09:31

Молодые хирурги из Карелии впервые в истории республики пришили женщине оторванную руку

08:59

Жители Калевальского района простились с погибшим на СВО Дмитрием Кучиным

08:39

В России сократят около 45 тысяч платных мест в вузах

08:20

Бизнесмену отменили несправедливый тариф на электроэнергию после вмешательства бизнес-омбудсмена Карелии

08:03

Жители Беломорского района собирают подписи против выделения участка форелеводам на Шуезере

07:41

Молодой житель Сегежи погиб в ходе СВО

07:18

Вынесен приговор петрозаводчанину, который случайно убил человека одним ударом

07:00

Крупнейшую электрическую подстанцию запустили в Карелии

06:35

Не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии приедут в Россию в 2026 году

00:15
Два автомобиля на скорости столкнулись в центре Петрозаводска
23 декабря, 23:35 Дорожная хроника
На пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в столице Карелии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

фото: © Камеры наблюдения города Петрозаводска

Сегодня, 23 декабря, в 20:46 на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской в Петрозаводске столкнулись два легковых автомобиля. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Судя по записи, водитель одного из транспортных средств не стал останавливаться на красный сигнал светофора и, продолжив движение, врезался в машину, поворачивавшую в сторону Гоголевского моста.

В настоящее время информация о последствиях аварии неизвестна.

Ранее мы писали, что на Первомайском проспекте в Петрозаводске 20-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир.

