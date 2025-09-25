Два автомобиля на жесткой сцепке оказались в кювете на трассе «Кола»

Нетипичная авария произошла сегодня около 11 утра на трассе «Кола» в Беломорском районе.
Сообщение о ДТП на 815 км федерльной трассы поступило на систему 112 в 11:09. Сообщалось, что два автомобиля ушли в кювет. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, на место происшествия был направлен личный состав пожарной части Беломорска.
На месте выяснилось, что оба автомобиля одновременно оказались в кювете, потому что шли на жесткой тяге. Произведено отключение аккумулятора. Разлива топлива нет. Пострадавших нет.