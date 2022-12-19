Два автомобиля не поделили аварийный перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Одна машина от удара вылетела с дороги на перекрестке в Сулажгоре.

Авария произошла 20 декабря на перекрестке улицы Сулажгорская и Ветеринарного переулка. Видео последствий аварии было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, столкновение произошло непосредственно на перекрестке. Как «Столице на Онего» уточнили в ГИБДД Петрозаводска, авария произошла в 13.20. Столкнулись два автомобиля, пострадавших в ДТП не было.

Ранее две легковушки столкнулись в центре Петрозаводска.