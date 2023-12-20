Два автомобиля не поделили дорогу в расширенном центре Петрозаводска

Авария произошла на улице Мерецкова.

В Петрозаводске на улице Мерецкова сегодня, 21 декабря, произошла авария с участием двух автомобилей. Фото последствий ДТП прислал читатель в редакцию «Столицы на Онего».

Судя по фото, в районе дома № 14 по улице Мерецкова столкнулись LADA Kalina и Hyundai Creta. Авария произошла около 14.30 дня. Информация о причине аварии и пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня на трассе в Кондопожском районе автомобиль сбил молодого лося.