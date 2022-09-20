Два автомобиля не поделили перекресток в городе горняков Карелии (ВИДЕО)

Жесткая авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Костомукше.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла в минувший понедельник, 3 октября, в 15.37 на пересечении улиц Ленина, Антикайнена и Калевалы. Автомобили двигались по улице Ленина во встречных направлениях. Автомобили столкнулись на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Антикайнена, а второй двигался в прямом направлении.

Машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, лобовое столкновение трактора и легковушки произошло в центре Петрозаводска.