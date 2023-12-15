Два автомобиля не поделили перекресток в Петрозаводске

Авария произошла 18 декабря на Зареке.
Об аварии, произошедшей 18 декабря в 15.14 на улице Луначарского, рассказали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Судя по видео, которое было снято на камеру наблюдения компании «Сампо», один из автомобилей выезжал с улицы Чернышевского, в то время как другой двигался по Луначарского.
После столкновения машины развернуло на проезжей части, они получили механические повреждения.
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