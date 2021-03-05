Два автомобиля не разъехались на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Нелепое ДТП произошло в районе перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Ровио.

В паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии" вложили видео аварии, которая произошла сегодня, 6 марта, в 12:48 в районе перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Ровио.

Столкновение произошло, когда один автомобиль поворачивал с Комсомольского проспекта на Ровио, в второй двигался по проспекту в сторону центра города.

"Слепой что ли на "Ниве"? Хотя, судя по теням, могло ослепить солнце, а машина могла ехать без света", - комментируют видео подписчики в паблике.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее в Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности жесткого ДТП на объездной дороге под Петрозаводском.