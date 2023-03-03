Два автомобиля не смогли разъехаться в самом населенном районе Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария произошла днем 5 марта на Древлянке.

ДТП с участием двух автомобилей произошло 5 февраля на Лососинском шоссе. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании Ситилинк и был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как две легковушки столкнулись в 11.22 на Лососинском шоссе в районе пересечения с улицей Попова. Одна из них двигалась прямо по шоссе, в то время как другая совершала разворот налево.

О пострадавших в аварии не сообщается.