Два автомобиля превратились в автохлам на трассе в Карелии

На месте работали спасатели.
Серьезное ДТП произошло 22 декабря в 11.50 на 246 км автодороги А-121 Сортавала. Там столкнулись два автомобиля, которые получили сильные механические повреждения. Информацию об этом сообщили в паблике 38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала.
На месте аварии работали спасатели из первого караула 38 пожарно-спасательной части, которые отключили аккумуляторы у машин и осмотрели место ДТП. К счастью, никто из участников аварии не пострадал.
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