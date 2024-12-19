Два автомобиля превратились в автохлам на трассе в Карелии

На месте работали спасатели.

Серьезное ДТП произошло 22 декабря в 11.50 на 246 км автодороги А-121 Сортавала. Там столкнулись два автомобиля, которые получили сильные механические повреждения. Информацию об этом сообщили в паблике 38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала.

На месте аварии работали спасатели из первого караула 38 пожарно-спасательной части, которые отключили аккумуляторы у машин и осмотрели место ДТП. К счастью, никто из участников аварии не пострадал.