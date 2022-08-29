Два автомобиля разбились на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Олонецком районе.

На пульт Единой службы спасение 13 сентября в 14.59 поступило сообщение об аварии, произошедшей в Олонецком районе. Там на 343 километре трассы «Кола» столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в паблике пожарной охраны Олонецкого района.

На месте спасатели — пожарные села Коткозера — отключили аккумуляторы и организовали бесперебойное движение по трассе.

Судя по фото, столкнулись автомобили Fiat и ВАЗ с прицепом. Машины получили серьезные механические повреждения. Обстоятельства аварии и число пострадавших уточняется.