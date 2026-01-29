Два автомобиля разбились в лобовом столкновении в Петрозаводске

На Кукковке произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Возле дома № 14 по улице Фролова в Петрозаводске произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, сообщает телеграм-канал «ДТП ПТЗ и Карелии».
После удара обе машины разлетелись в стороны. Судя по видеозаписи, сделанной городскими камерами наблюдения, передние бамперы транспортных средств получили значительные повреждения. О состоянии водителей в настоящее время ничего не известно.
Как рассказали «Столице на Онего в пресс-службе ГАИ по городу, информация о происшествии в ведомство не поступала.
