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Два автомобиля разбились в аварии на севере Карелии, есть пострадавшие (ФОТО)

Новости. Происшествия
00:14, 03 Июня 2021
фото: © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

Серьезное ДТП на трассе «Кола» потребовало привлечения сил пожарных подразделений сразу двух районов.

Второго июня в 17.20 подразделения пожарных частей Кемского и Беломорского районов участвовали в ликвидации аварии на трассе «Кола». Там столкнулись два автомобиля. Информация об этом появилась в паблике отряда противопожарной службы Кемского района.

В ликвидации аварии участвовали 9 человек и две единицы техники.

В ДТП пострадали 2 человека. Информация о причинах аварии и состоянии пострадавших уточняется.

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