Два автомобиля разбились в ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

Ошибка водителя привела к травмам трех человек в Прионежском районе.

В поселке Шуя Прионежского района вблизи дома № 29 на улице Привокзальная столкнулись два автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, около 17.00 водитель автомобиля Mitsubishi при совершении разворота не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество автомобилю Mazda, который двигался в прямом направлении.

В результате аварии травмы получили 57-летний водитель Mitsubishi, его 50 — летняя пассажирка и 36–летний водитель Mazda. По факту ДТП проводится проверка.