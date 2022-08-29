Два автомобиля разбились вечером в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

На улице Лыжная в Петрозаводске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Авария с участием двух машин произошла вечером 6 сентября на улице Лыжная в карельской столице. Читатель прислал фото в редакцию «Столицы на Онего», а в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» было выложено видео ДТП.

Столкновение произошло в 19.02 вечера в районе пересечения улицы Лыжная и Косалмского проезда, напротив дома по адресу: Лыжная, 22. Судя по видео, один из автомобилей двигался по улице Лыжная в сторону Карельского проспекта, в то время как другой выезжал на главную дорогу с Косалмского проезда.

От сильного удара оба автомобиля получили механические повреждения. Уточняется, пострадал ли кто-нибудь из людей, находившихся в машинах.