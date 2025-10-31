Два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске

На Древлянке произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

31 октября около 21:30 на Лососинском шоссе в Петрозаводске столкнулись сразу несколько автомобилей, сообщили очевидцы аварии в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На ролике, опубликованном в одном из городских телеграм-каналов, видно, что одна из машин лежит на дороге в перевёрнутом состоянии, а у второй полностью разбит передний бампер.

Рядом с ними стоят ещё два автомобиля с включённой аварийной сигнализацией, однако видимых повреждений на них нет.

Вероятно, происшествие не попало в обзор камер наблюдения, поэтому установить его причины не представляется возможным.

На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов. О пострадавших и их состоянии ничего не известно. Обстоятельства аварии выясняются специалистами.

Ранее мы писали, что на Перевалке под колёса автомобиля попал 84-летний мужчина, переходивший проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Пенсионер получил травмы, ему назначили лечение.