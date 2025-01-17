Два автомобиля столкнулись на главной улице Петрозаводска

Поспешный маневр стал причиной аварии на проспекте Ленина.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня, 22 января, на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Антикайнена в центре Петрозаводска.

Момент столкновения попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк», видео опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Столкновение произошло во время ожидания проезда перед светофором. Оба автомобиля остановились на одной полосе, но затем задний внезапно тронулся с места синхронно с машинами на соседней полосе, поворачивавшими налево.

В результате два автомобиля получили механические повреждения. Информации о пострадавших не было.