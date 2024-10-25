Два автомобиля столкнулись на юге Карелии

На место ДТП выезжали сотрудники противопожарной службы.

ДТП произошло 27 октября в Олонецком районе на 272 км Р-21 трассы «Кола». Там в 14:25 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

На место происшествия выезжали четыре человека из отряда противопожарной службы Олонецкого района. Они осмотрели место ДТП. Отключили автомобильный аккумулятор у машин. Пострадавших и погибших не было.