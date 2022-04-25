Два автомобиля столкнулись на новом «кольце» в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошло ДТП с участием двух машин, которые столкнулись на кольцевой дороге.
Авария произошла в среду, 27 апреля, в 22-10 в Петрозаводске.
Автомобили столкнулись на новой кольцевой дороге на набережной Варкауса.
После удара один автомобиль оказался на разделительной полосе, второй отбросило на соседнюю проезжую часть.
Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».
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