Два автомобиля столкнулись на новом «кольце» в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии произошло ДТП с участием двух машин, которые столкнулись на кольцевой дороге.

Авария произошла в среду, 27 апреля, в 22-10 в Петрозаводске.

Автомобили столкнулись на новой кольцевой дороге на набережной Варкауса.

После удара один автомобиль оказался на разделительной полосе, второй отбросило на соседнюю проезжую часть.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».