890x80
Реклама
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Появилось фото полыхающего многоквартирного дома на севере Карелии (ФОТО)
27.04.2022 16:15
Рабочий, упавший с высоты на заводе в Петрозаводске, находится в реанимации
27.04.2022 13:22

Два автомобиля столкнулись на новом «кольце» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:34, 28 Апреля 2022
фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот

Новости партнеров

В столице Карелии произошло ДТП с участием двух машин, которые столкнулись на кольцевой дороге.

Авария произошла в среду, 27 апреля, в 22-10 в Петрозаводске.

Автомобили столкнулись на новой кольцевой дороге на набережной Варкауса.

После удара один автомобиль оказался на разделительной полосе, второй отбросило на соседнюю проезжую часть.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
25.04.2022, 13:59
Зима вернется в Карелию к 1 мая
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
25.04.2022, 17:02
Девушка в Карелии напрасно пригласила незнакомца в гости послушать музыку и выпить
24.04.2022, 13:57
«Если раньше за качественными продуктами и одеждой жители Карелии ездили в Финляндию, то теперь могут смело ездить в Беларусь»
22.04.2022, 09:11
«Только бы хуже не было»

Аналитика

Сегодня 11:23
Капитал
Карелфорум 2022 — такого в Петрозаводске ещё не было!
16–20 мая в Петрозаводске пройдет первый Карельский международный форум, посвященный камнеобработке и камнедобывающей промышленности.
«Это наш шанс»
27.04.2022 14:28
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
25.04.2022 11:54
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.