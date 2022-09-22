Два автомобиля столкнулись на оживленной магистрали Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария на Первомайском проспекте в Петрозаводске попала на камеру видеонаблюдения.

Сегодня, 23 сентября, в 11.10 произошло столкновение двух автомобилей на Первомайском проспекте в Петрозаводске. Последствия инцидента попали на камеру наружного видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо» и были опубликованы в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария случилась в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Достоевского. Два легковых автомобиля столкнулись перед пешеходным переходом — одну из машин выбросило на разделительную полосу, вторая проехала до остановки общественного транспорта.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, информации о пострадавших не поступало. Подробности аварии выясняются.