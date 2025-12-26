Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска

На перекрёстке улиц Антикайнена и Красная в центре Петрозаводска 26 декабря, около 18:40 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Инцидент попал в объективы камер социальных проектов «Мой дом» («Ситилинк») и «Мой город» (Сампо.ру). Видеозаписи зафиксировали момент столкновения. На них видно, как автомобиль, поворачивая на улицу Красную с правого ряда автодороги на улице Антикайнена, не оценил безопасность маневра и свои возможности, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем.
Сотрудники ГИБДД и эксперты по безопасности дорожного движения постоянно призывают водителей избегать рискованных манёвров. Перед началом любого действия на дороге необходимо убедиться в его полной безопасности, учитывая погодные условия, видимость и интенсивность движения.
Ранее молодая женщина и маленький ребенок пострадали в ДТП в Петрозаводске.