Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска

На перекрёстке улиц Антикайнена и Красная в центре Петрозаводска 26 декабря, около 18:40 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

фото: © социальный проект "Мой дом"/ "Ситилинк"