«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00
Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска
Сегодня 13:20 Дорожная хроника
На перекрёстке улиц Антикайнена и Красная в центре Петрозаводска 26 декабря, около 18:40 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

фото: © социальный проект "Мой дом"/ "Ситилинк"

Инцидент попал в объективы камер социальных проектов «Мой дом» («Ситилинк») и «Мой город» (Сампо.ру). Видеозаписи зафиксировали момент столкновения. На них видно, как автомобиль, поворачивая на улицу Красную с правого ряда автодороги на улице Антикайнена, не оценил безопасность маневра и свои возможности, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем.

Сотрудники ГИБДД и эксперты по безопасности дорожного движения постоянно призывают водителей избегать рискованных манёвров. Перед началом любого действия на дороге необходимо убедиться в его полной безопасности, учитывая погодные условия, видимость и интенсивность движения.

Ранее молодая женщина и маленький ребенок пострадали в ДТП в Петрозаводске.

 

