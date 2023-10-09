Два автомобиля столкнулись на перекрестке в самом центре Петрозаводска

Авария произошла на пересечении улиц гоголя и Анохина.
Инцидент, попавший на камеру наблюдения компании «Ситилинк», был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Авария произошла в понедельник, 9 октября, в 17.43. Один из автомобилей двигался по улице Гоголя в сторону Древлянке, второй выехал на перекресток по Анохина со стороны проспекта Ленина.
Столкновение произошло в центре перекрестка. От удара одну из машин развернуло. Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание