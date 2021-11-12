Два автомобиля столкнулись на сложном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Правды две машины не поделили дорогу.

Авария с участием двух автомобилей произошла на улице Правды в Петрозаводске вчера, 5 января, в 12.04.

Один из участников аварии поворачивал на улицу Правды со стороны улицы Коммунистов. В это время в него врезался двигавшийся по главной дороге — прямо по улице Правды — автомобиль второго участника Д. П. От удара одну из машин развернуло. Автомобили получили механические повреждения.

Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения компании Сампо, видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».