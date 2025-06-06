Два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Карелии

19 июня поступило сообщение о ДТП в Лоуховском районе.

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на 992-м километре трассы «Кола» в Лоуховском районе.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности, ДТП произошло около 13:38. Из-за столкновения один из автомобилей улетел в кювет.

— На место происшествия выехал дежурный караул ПЧ-57 по охране пгт. Лоухи, 1 АЦ. По прибытии установлено, что розлива топлива не было. Аварийно-спасательные работы не проводились, — рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет.

Ранее велосипедиста в Петрозаводске увезли на скорой после столкновения с автомобилем.