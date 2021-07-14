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Два автомобиля столкнулись на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:22, 15 Июля 2021
фото: «Лахденпохья-Навсегда!» / ВК

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Лахденпохском районе.

На 227 километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе столкнулись два автомобиля. Об этом «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла в 13-35. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. На место выезжали сотрудники ГИБДД.

В паблике «Лахденпохья-Навсегда!» размещены фото с места дорожного происшествия.

Инспекторы просят водителей не забывать об отдыхе и не управлять автомобилем в утомленном состоянии. В период жаркой погоды утомленный водитель имеет значительные шансы попасть в аварию. 

Ранее сообщалось, что водители микрорайона в Петрозаводске ежедневно рискуют попасть в ДТП из-за нескошенной травы.

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