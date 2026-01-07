Два автомобиля столкнулись на «встречке» в Карелии

Участникам аварии в Сортавальском округе потребовалась помощь спасателей.

ДТП в п. Хелюля на автодороге А121 Сортавала (269 км) произошло накануне, 7 января. Сообщение о том, что есть пострадавшие, люди зажаты в машине, поступило спасателям около 22:22.

— На месте аварии установлено, что столкнулись два легковых автомобиля. Произведён осмотр места ДТП, отключение АКБ, разлив топлива отсутствует, мех. инструмент не применялся, — рассказали в паблике «38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала» в ВК.

Трое пострадавших переданы врачам скорой помощи. Причина ДТП устанавливается, предварительно: выезд на полосу встречного движения.