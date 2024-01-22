Два автомобиля столкнулись в час пик на оживленной магистрали Петрозаводска

фото: © Скриншот из видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

Авария случилась утром 24 января на Перевалке.

Видео аварии на улице Чапаева, произошедшей сегодня утром, 24 января, было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, все случилось в 8.38 утра. В момент выезда на перекресток улиц Чапаева и Ватутина легковой автомобиль столкнулся с другой легковушкой, поворачивавшей с Чапаева на Ватутина в сторону улицы Олонецкая.

От удара одну из машин развернуло на проезжей части. Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не было.