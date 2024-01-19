Два автомобиля столкнулись в час пик на оживленном перекрестке в Петрозаводске

Авария произошла утром на Октябрьском проспекте.
Сегодня утром, 22 января, два автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московская.
Инцидент, произошедший в 8.29 утра, попал на камеры наблюдения компаний Сампо и Ситилинк. Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, один из автомобилей поворачивал с проспекта на улицу Московская в сторону троллейбусного управления, в то время как вторая машина двигалась по Октябрьскому проспекту прямо.
Столкновение произошло прямо посреди перекрестка. Автомобили получили механические повреждений, информации о пострадавших не поступало.
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