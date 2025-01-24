Два автомобиля столкнулись в час пик на проспекте в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео: ДТП Петрозаводска и Карелии / VK

Авария произошла утром 29 января на Октябрьском проспекте.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в 8.37 утра сегодня, 29 января, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московская в Петрозаводске.

Один автомобиль, судя по видео, резко остановился перед переходом на запрещающий сигнал светофора. В это время в него сзади врезалась другая легковушка.

Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не было.

Момент аварии запечатлела камера наблюдения компании «Сампо», видео было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».