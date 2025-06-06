Два автомобиля столкнулись в одном из районов Петрозаводска

Авария с участием двух легковушек произошла на Перевалке.
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на Перевалке в Петрозаводске, на перекрестке улиц Черняховского и Пархоменко.
Инцидент попал на камеру наблюдения компании и был опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» вчера, 10 июля.
Одна легковушка двигалась по улице Черняховского на Пархоменко, в то время как вторая выехала со второстепенной дороги по Черняховского.
От удара одна машины через встречную полосу откатилась к обочине, второй осталась стоять на месте. Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не было.
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