Два автомобиля столкнулись в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На площади Гагарина произошло ДТП с участием двух легковушек.

На площади Гагарина в центре Петрозаводска столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла в воскресенье, 16 января, в 14.41. Автомобиль одного из участников ДТП двигался от вокзала в сторону проспекта Ленина, в то время как другой автомобиль начинал движение по улице Шотмана на разрешающий сигнал светофора.

Машины столкнулись прямо посреди перекрестка. От удара один из автомобилей развернуло вокруг своей оси. Данных о пострадавших в результате ДТП не поступало.

Ранее на площади Гагарина в Петрозаводске возле здания вокзала дотла сгорел рейсовый автобус.