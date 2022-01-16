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Два автомобиля столкнулись в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:36, 17 Января 2022
фото: скриншот из видео

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На площади Гагарина произошло ДТП с участием двух легковушек.

На площади Гагарина в центре Петрозаводска столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла в воскресенье, 16 января, в 14.41. Автомобиль одного из участников ДТП двигался от вокзала в сторону проспекта Ленина, в то время как другой автомобиль начинал движение по улице Шотмана на разрешающий сигнал светофора.

Машины столкнулись прямо посреди перекрестка. От удара один из автомобилей развернуло вокруг своей оси. Данных о пострадавших в результате ДТП не поступало.

Ранее на площади Гагарина в Петрозаводске возле здания вокзала дотла сгорел рейсовый автобус.

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