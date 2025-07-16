Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Авария с участием двух легковушек произошла на улице Горького.
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вчера, 27 июля, в районе дома 8 по улице Максима Горького.
Фото последствий ДТП, случившегося около 9 вечера, были сделаны журналистом «Столицы на Онего».
Судя по фото, один автомобиль выезжал со двора, в то время как другой двигался прямо по улице Горького. Подробности аварии уточняются.
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