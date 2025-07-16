Два автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Авария с участием двух легковушек произошла на улице Горького.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вчера, 27 июля, в районе дома 8 по улице Максима Горького.

Фото последствий ДТП, случившегося около 9 вечера, были сделаны журналистом «Столицы на Онего».

Судя по фото, один автомобиль выезжал со двора, в то время как другой двигался прямо по улице Горького. Подробности аварии уточняются.