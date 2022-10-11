Два автомобиля упали в кювет, не удержавшись на дороге в Карелии (ФОТОФАКТ)

На дороге в Костомукшу произошло два ДТП.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано фото, на котором запечатлено, как две машины лежат в кювете.
«Дорога Кочкома Костомукша, на дороге наледь», — сообщается в комментарии к фото.
В свою очередь, пресс-служба автодороги «Кола» сообщает, что на дорожном полотне наледи нет.
Ранее ГИБДД Карелии предупреждала о гололедице, которая начала появляться на дорогах в некоторых районах республики.
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