Два автомобиля упали в кювет, не удержавшись на дороге в Карелии (ФОТОФАКТ)

На дороге в Костомукшу произошло два ДТП.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано фото, на котором запечатлено, как две машины лежат в кювете.

«Дорога Кочкома Костомукша, на дороге наледь», — сообщается в комментарии к фото.

В свою очередь, пресс-служба автодороги «Кола» сообщает, что на дорожном полотне наледи нет.

Ранее ГИБДД Карелии предупреждала о гололедице, которая начала появляться на дорогах в некоторых районах республики.