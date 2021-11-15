Два автомобиля выбросило на газон после жесткого столкновения в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла накануне на Лососинском шоссе в районе пересечения с улицей Попова.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии авария произошла в воскресенье, 21 ноября в 15-06 на Лососинском шоссе в районе пересечения с улицей Попова.

Транспортные средства двигались по Лососинскому шоссе в сторону центра.

ДТП произошло в районе места для разворота, когда один из участников перестраивался из средней полосы движения влево, по всей видимости, намереваясь развернуться. В это же время второй участник ДТП двигался в левой полосе в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на разделительный газон. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.