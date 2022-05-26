Два автомобиля вылетели на тротуар и врезались в историческое здание после ДТП в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

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23:09, 26 Мая 2022
фото: Столица на Онего

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Жесткая авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Герцена.

Две дорогих иномарки сегодня вечером не поделили дорогу в центре города. После столкновения автомобили Mercedes и Mitsubishi вылетели на тротуар к дому № 24 а по проспекту Ленина.

Как сообщил журналист «Столицы на Онего» с места происшествия, за рулем автомобиля Mercedes, который поворачивал с Ленина на Герцена, находилась девушка, Mitsubishi на большой скорости управлял молодой человек. Он мчался вниз по Ленина к озеру.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, пожарные и бригада скорой помощи.

В Госавтоинспекции Петрозаводска нашему изданию уточнили, что ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена в 22.19. Автомобили столкнулись в тот момент, когда одна из машин выполняла разворот. В результате аварии травмы получил один из водителей. Его госпитализировали. Второго воителя осматривают на месте.

Момент ДТП попал в объектив камеры копании «Ситилинк».

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