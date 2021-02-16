Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске, пешеход успела отбежать (ВИДЕО)

В Петрозаводске накануне вечером на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская столкнулись два автомобиля.

Судя по видео с камеры наружного наблюдения компании Ситилинк, которое разместили читатели в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла во вторник, 16 февраля примерно в 20.15.

После жесткого столкновения двух автомобилей на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская одну из машин выбросило за пределы проезжей части. Стоявшая неподалеку женщина успела отбежать в сторону.

На месте происшествия работали спасатели. О пострадавших не сообщается.