Два автомобиля жестко столкнулись на выезде из Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

На трассе «Кола» в Прионежском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В воскресенье, 9 июля, в Прионежском районе на трассе на 421 километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в полиции Прионежского района.

Авария случилась в 10.30 недалеко от поселка Новая Вилга. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не предоставил преимущество проезда «Нива Шевроле».

В результате аварии травмы получил 64-летний водитель ВАЗ, он был госпитализирован. Водитель второй машины, 43-летний мужчина, как и три его пассажира, в ДТП не пострадали.

По факту происшествия проводится проверка.