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Два автомобиля жестко столкнулись в Петрозаводске на ремонтируемом участке дороги (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:25, 26 Августа 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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ДТП с участием легковых автомобилей Ford Fusion и Lada 112 произошло накануне на пересечении улиц Калинина и Загородная.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла 25 августа в 14.40 на участке с проводимыми дорожными работами, в зоне действия дорожного знака "Ограничение максимальной скорости 40 км/ч".

Легковые автомобили двигались по улице Калинина в противоположных направлениях. ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке, когда иномарка совершала левый поворот на улицу Загородная. Судя по видео, возможно, поворачивающий налево со встречного направления фургон закрывал водителю обзор на полосу встречного движения. В это же время отечественный автомобиль двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на несколько метров на угол перекрёстка, дорожный знак и тротуар. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

 

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Комментарии

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Кузьма
2020-08-26 09:59:59
Обыкновенная глупость и невнимательность, возможно и скорость была выше чем 40.....
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