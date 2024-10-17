Два больших контейнера для покрышек установят в Петрозаводске

Отходы переработают на заводе резинотехнических изделий.

Компания «Автоспецтранс» установит два контейнера для покрышек в карельской столице. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Контейнеры установят сегодня 19 октября на Сулажгорской и Боровой улицах. Горожане могут выбросить туда любое количество покрышек, отметили в администрации.





Собранные шины отправят на переработку будут отправлять на переработку на завод резинотехнических изделий в Петрозаводске.

Отмечается, что завод РТИ принимает от одного человека двадцать старых покрышек по адресу: Заводская улица, 3, стр. 1. Для граждан это бесплатно. Телефон для уточнения информации: +7 (905) 299-98-99.