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Два больших пожара окарауливают в Карелии

Новости. Общество
15:01, 28 Июля 2021
фото: © Минприроды Карелии / ВК

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Минпророды Карелии дало оперативную информацию по тушению лесных пожаров в республике.

На 10 утра 28 июля в Карелии зафиксировано 288 пожаров на площади 5623 га, которые тушат 599 человек и 101 единица техники.

Из общего числа пожаров, по данным Минприроды Карелии, 13 действующих, а 14 локализовано.

Особого внимания, по информации ведомства, требуют лесные пожары в Олонецком и Суоярвском районах. На сегодняшний день их удалось локализовать, но тушение продолжается.

В Олонецком районе в квартале 119 Видлицкого лесничества горит лес на площади около 10 га. Имеется угроза деревне Большие Горы (около 1 км). На месте работают 43 человека из «Авиалесоохраны», арендатор, лесничество, добровольцы, отряд противопожарной службы и 5 единиц техники. Дополнительно на место направлен бульдозер. Произведена опашка возле населенного пункта на протяжении 1 км шириной 10 метров, утром 26 июля произведен отжиг. Ситуация под контролем. Пожар локализован. Производится окарауливание и дотушивание.

Крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района в квартале 64 Найстенъярвского лесничества. В 18 часов 23 июля пожар был локализован на площади 1600 га. 26 июля произошел прорыв языка пламени на болоте, в результате чего площадь пожара увеличилась до 1700 га. В настоящее время пожар локализован. Угроза населенному пункту по-прежнему отсутствует. Ситуация управляемая. Проводится окарауливание и дотушивание.

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Комментарии

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Сергей
2021-07-28 15:35:26
Не пора бы уже Парфенчикову в отставку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
театральный критик
2021-07-28 15:11:40
Окарауливают :) Хде агрекалчнутые интелехтуалы ?
Гость
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