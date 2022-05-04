Два брата под видом строителей обманывали жителей Петрозаводска

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска раскрыли серию преступлений, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 51-летний петрозаводчанин, ставший жертвой обмана.

Мужчина рассказал, что задумал ремонт в квартире и нашел бригаду по выгодной цене. Двое мастеров осмотрели помещение, заключили договор и запросили предоплату на закупку материалов в размере 42 тысяч рублей. Но, получив деньги, строители исчезли и перестали выходить на связь.

Правоохранители раскрыли преступление, выйдя на подозреваемых. Оказалось, что местные жители — братья 35 и 36 лет — уже дважды подобным образом обманывали клиентов. Общий ущерб составил не менее 84 тысяч рублей.

Братья дали признательные показания, рассказав, что деньги они потратили, ничего не закупив, а делать ремонт даже не планировали.

В настоящее время возбуждено несколько уголовных дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.