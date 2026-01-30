Два человека госпитализированы после ДТП в Медвежьегорске

Сегодня, 31 января, в 9:20 в Медвежьегорске произошло ДТП.
По предварительной информации полиции, водитель «Газели» 1961 года рождения не уступил дорогу Geely Monjaro, пользующемуся преимуществом на перекрёстке. В результате автомобили столкнулись.
Известно, что водитель отечественного автомобиля поворачивал с улицы Советской на улицу Карла Либкнехта на зеленый сигнал светофора. Иномаркой управлял житель Медвежьегорского района 1976 г. р.
В ДТП пострадали два человека — пассажир автомобиля Газель 1994 г. р. и пассажирка автомобиля Geely 1964 г. р. Они доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ, — рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
Госавтоинспекция Медвежьегорска проводит проверку. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
