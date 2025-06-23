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Два человека погибли и семь пострадали при взрыве в жилом доме в Свердловской области

Новости. Происшествия
09:00, 26 Июня 2025
фото: © ГУ МЧС России по Свердловской области

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Предварительно, причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

В ночь на 26 июня в пятиэтажном доме на улице Карла Маркса в городе Ивдель в Свердловской области произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли двое — мужчина и женщина. Еще семь человек пострадали, четверых госпитализировали.

Информация о случившемся поступила в полицию в 02:55 по местнгому времени (00.55 мск). Об сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

– Инцидент произошел в пятиэтажном четырехподъездном доме. После хлопка возник пожар, который в настоящее время ликвидирован… По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина — проживавшие в квартире, где произошел хлопок, –сказал Горелых.

После взрыва в квартире обрушились перекрытия, выбило стекла и повредило стену. Пожарные быстро потушили возгорание. Из дома эвакуировали 30 человек, включая восемь детей.

По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газового баллона. Глава округа ввел режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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