Два человека погибли на дороге "Каргополь-Пудож"

Утром 10 марта водитель "КамАЗа", двигавшийся в сторону Карелии, стал участником смертельного ДТП.

Происшествие случилось на автодороге "Каргополь-Пудож", в четырех километрах от райцентра, сообщает arh112. Столкнулись "КамАЗ" и LADA Priora.

Водитель LADA не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезалась в грузовик, который выезжал из Каргополя в сторону Карелии. При этом водитель "КамАЗа" попытался избежать столкновения и съехал в кювет.

В LADA находились четверо молодых людей 20-25 лет – один из них погиб на месте, еще один – в больнице. Водитель "КАМАЗа" не пострадал.

Обстоятельства ДТП уточняются.