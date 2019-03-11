Два человека погибли на дороге "Каргополь-Пудож"

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Утром 10 марта водитель "КамАЗа", двигавшийся в сторону Карелии, стал участником смертельного ДТП.
Происшествие случилось на автодороге "Каргополь-Пудож", в четырех километрах от райцентра, сообщает arh112. Столкнулись "КамАЗ" и LADA Priora.
Водитель LADA не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезалась в грузовик, который выезжал из Каргополя в сторону Карелии. При этом водитель "КамАЗа" попытался избежать столкновения и съехал в кювет.
В LADA находились четверо молодых людей 20-25 лет – один из них погиб на месте, еще один – в больнице. Водитель "КАМАЗа" не пострадал.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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