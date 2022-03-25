Два человека погибли при столкновении фуры с легковушкой в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием фуры и легкового автомобиля на трассе «Кола» в Карелии унесло жизни двух человек.

Об этом соообщили в Отряде противопожарной службы Олонецкого района республики.

Авария произошла сегодня около девяти часов утра на 315 км трассы.

Сотрудники МЧС извлекли погибших из искореженного салона легкового автомобиля Hyundai.

Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, которую проводит ГИБДД.