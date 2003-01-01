Два человека погибли в аварии на трассе «Кола» в Карелии

ДТП произошло в Пряжинском районе.
В 11:12 на систему 112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 430 км трассы «Кола». Автомобиль ушел в кювет с последующим опрокидыванием, разливом топлива и возгоранием.
На место происшествия направлены личный состав ПЧ-48 по охране пгт. Пряжа и ПЧ-49 с. Ведлозеро отряда противопожарной службы по Пряжискому району, медики и сотрудники ДПС. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале Госкомитета республики по безопасности.
В результате ДТП два человека погибли. Один пострадавший доставлен в БСМП г. Петрозаводска.