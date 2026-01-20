Два человека погибли в аварии с бензовозом на трассе «Кола»

Серьезная авария с погибшими произошла вечером 20 января на федеральной трассе «Кола».
По данным МЧС Ленобласти, ДТП произошло на 151 км трассы в Волховском районе между деревнями Селиваново и Потанино. Лоб в лоб столкнулись бензовоз SITRAK и легковой автомобиль Nissan.
В соцсетях пишут, что бензовоз был из Карелии, но пока эта информация не подтверждается. Погибли водитель и пассажир легковушки, водитель бензовоза не пострадал.
В результате аварии цистерна бензовоза, перевозившая 30 тонн дизельного топлива, опрокинулась на бок, произошел разлив топлива в придорожную канаву. Для ликвидации разлитого топлива была задействована специальная техника. Цистерну убрали с трассы к полуночи.