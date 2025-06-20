Два человека погибли в ДТП на трассе «Кола»

Еще трое травмированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Ночью 27 июня на 45-м километре трассы «Кола» произошло смертельное ДТП. В результате аварии два человека погибли, трое пострадали. Подробности стали известны нашим коллегам из «Фонтанки».
Столкнулись автомобили Voyah и «Нива». По предварительным данным, 27-летний водитель «Нивы» проигнорировал знак «Движение направо» при выезде с прилегающей территории. Его машина столкнулась с попутным Voyah, после чего оба автомобиля съехали в кювет.
Водитель «Нивы» и его пассажирка погибли на месте. Еще один пассажир «Нивы» госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель Voyah, 39-летняя женщина, и ее 40-летний пассажир получили травмы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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