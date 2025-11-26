Два человека погибли в ДТП на трассе в Карелии

Еще один пострадавший госпитализирован.
Сегодня утром, 27 ноября, на автодороге «Сумский Посад — Колежма» в Беломорском районе Карелии произошло смертельное ДТП. В столкновение двух легковушек погибли двое, еще один человек травмирован.
Как рассказалти в Госкомитете по безопасности, сообщение об аварии поступило в 08:48.
На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Спасатели провели работы по деблокированию пострадавших с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента и оказали первую медицинскую помощь.
В результате ДТП два человека погибли на месте. Еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии передан медикам. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, на минувшей неделе три человека погибли в страшной аварии с бензовозом на трассе в Карелии.