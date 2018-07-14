Два человека погибли в ДТП в Карелии за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в разных районах Карелии произошли съезды автомобилей в кювет, погибли два человека.

ДТП со смертельным исходом произошли накануне в Прионежском районе и на федеральной трассе "Вологда – Медвежьегорск".

Как сообщили в МЧС Карелии, в Прионежском районе в минувшую пятницу около 14.26 на 4 километре дороги между Деревянным и Деревянкой автомобиль съехал в кювет. Официально сообщается об одном погибшем. Видимо, это был пассажир автомобиля. По свидетельствам очевидцев, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На федеральной трассе "Вологда – Медвежьегорск" ДТП – съезд автомобиля в кювет – произошло накануне в 14.55. Официально сообщается об одном погибшем.

Кроме этого, в минувшую пятницу, 13 июля машины вылетели в кювет в Пряжинском районе Карелии на 351 км. трассы "Кола" и в Прионежском районе на 417 км. О пострадавших не сообщается.