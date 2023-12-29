Два человека погибли в лавине рядом с Карелией

В Хибинах сошедшая масса снега погребла под собой двоих человек на снегоходах.
Трагедия произошла накануне в Мурманской области. Там днем 8 января в Хибинах, в районе горы Петрелиус на перевале Рамзай сошла снежная лавина.
Как сообщили в МЧС региона, под лавиной оказались два человека, которые двигались на снегоходах в составе незарегистрированной группы туристов.
На место прибыли спасатели Мурманска и Кировска. Всего в спасательных работах принимали участие 51 человек на 29 единицах техники.
Как уточнили в МЧС, оба оказавшихся под лавиной туриста погибли.
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