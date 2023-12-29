Два человека погибли в лавине рядом с Карелией

В Хибинах сошедшая масса снега погребла под собой двоих человек на снегоходах.

Трагедия произошла накануне в Мурманской области. Там днем 8 января в Хибинах, в районе горы Петрелиус на перевале Рамзай сошла снежная лавина.

Как сообщили в МЧС региона, под лавиной оказались два человека, которые двигались на снегоходах в составе незарегистрированной группы туристов.

На место прибыли спасатели Мурманска и Кировска. Всего в спасательных работах принимали участие 51 человек на 29 единицах техники.

Как уточнили в МЧС, оба оказавшихся под лавиной туриста погибли.